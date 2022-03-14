Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

14.03.2022 08:27
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, İzmir- Çeşme Otoyolunun 3-7'nci kilometreleri arasında (Güzelbahçe Kavşağı- Urla Kavşağı) ekolojik köprü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun (İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil) Kılıç Kavşağı-Orhangazi Kavşağı kesimi 2-5'inci kilometreleri arasında bakım-onarım çalışması nedeniyle çalışma programına göre İstanbul ve İzmir yönlerinde bir şerit (sağ veya sol şerit) trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden gerçekleştiriliyor.

Kocaeli- Yalova yolunun 7'nci kilometresinde sinyalize kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Yalova yönünde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Ankara- Çankırı yolunun 15-17'nci kilometreleri arasında yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Çanakkale- Ezine yolunun 18'inci kilometresinde bulunan İntepe Viyadüğü'nde köprü genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Piraziz-Giresun- Keşap yolunun 38'inci kilometresinde (Keşap şehir girişi) yol yapım çalışması nedeniyle bölünmüş yolun Keşap-Giresun istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Manavgat-Alanya- Gazipaşa yolunun 48-49'uncu kilometreleri arasında meydana gelen yol çökmesi nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Tortum-Uzundere yolunun 5-6'ncı kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Bartın- Kurucaşile ayrımı- Amasra yolunun 0-5'inci kilometreleri arasında bulunan Amasra Tüneli'ndeki elektrik-elektromekanik işlerinin yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatıldı, ulaşım Zonguldak-Bartın İl Sınırı-Bartın-Kurucaşile yolunun 42'nci kilometresinde bulunan Ahatlar Kavşağı-Ahatlar Köyü-Amasra arasındaki eski yol üzerindeki servis yolundan sağlanıyor.

Osmaniye-Nurdağı yolunun 38-45'inci kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

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Güzelbahçe, Orhangazi, Amasra, Çeşme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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