Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, İzmir- Çeşme Otoyolunun 3-7'nci kilometreleri arasında (Güzelbahçe Kavşağı- Urla Kavşağı) ekolojik köprü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun (İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil) Kılıç Kavşağı-Orhangazi Kavşağı kesimi 2-5'inci kilometreleri arasında bakım-onarım çalışması nedeniyle çalışma programına göre İstanbul ve İzmir yönlerinde bir şerit (sağ veya sol şerit) trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden gerçekleştiriliyor.

Kocaeli- Yalova yolunun 7'nci kilometresinde sinyalize kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Yalova yönünde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Ankara- Çankırı yolunun 15-17'nci kilometreleri arasında yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Çanakkale- Ezine yolunun 18'inci kilometresinde bulunan İntepe Viyadüğü'nde köprü genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Piraziz-Giresun- Keşap yolunun 38'inci kilometresinde (Keşap şehir girişi) yol yapım çalışması nedeniyle bölünmüş yolun Keşap-Giresun istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Manavgat-Alanya- Gazipaşa yolunun 48-49'uncu kilometreleri arasında meydana gelen yol çökmesi nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Tortum-Uzundere yolunun 5-6'ncı kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Bartın- Kurucaşile ayrımı- Amasra yolunun 0-5'inci kilometreleri arasında bulunan Amasra Tüneli'ndeki elektrik-elektromekanik işlerinin yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatıldı, ulaşım Zonguldak-Bartın İl Sınırı-Bartın-Kurucaşile yolunun 42'nci kilometresinde bulunan Ahatlar Kavşağı-Ahatlar Köyü-Amasra arasındaki eski yol üzerindeki servis yolundan sağlanıyor.

Osmaniye-Nurdağı yolunun 38-45'inci kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.