Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

17.03.2022 08:13
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara-Pozantı Otoyolu'nun Çiftehan-Pozantı kesimi 4-5. kilometrelerindeki Çakıt-8 viyadüğünde genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun (İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil) Kılıç-Orhangazi kavşakları 2-5. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriliyor. Çalışma programına göre otoyolun İstanbul ve İzmir yönlerinde birer şerit trafiğe kapatılarak, sürücüler diğer şeritlere yönlendiriliyor.

İzmir-Torbalı- Belevi yolunun 26-28. kilometrelerinde farklı seviyeli kavşak yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Gerede- Kızılcahamam yolunun 19. kilometresindeki Aktaş-2 Köprüsü'nde onarım çalışmaları dolayısıyla her iki istikamet trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yolundan iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Çanakkale- Ezine yolunun 18. kilometresindeki İntepe viyadüğünde köprü genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Tortum-Uzundere yolunun 5-6, Aksaray- Ortaköy yolunun 28-31. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Suluova- Amasya yolunun 28-39. kilometrelerinde (Amasya çevre yolu mevkisi) bulunan tünel ve aç-kapa yapıları içindeki elektrik-elektronik-elektromekanik ve tünel kontrol merkezi yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Manavgat-Alanya- Gazipaşa yolunun 48-49. kilometrelerindeki çökme nedeniyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Batman-Kurtalan- Siirt yolunun 20-25. kilometrelerinde yapım, bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

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Orhangazi, Çiftehan, Körfez, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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