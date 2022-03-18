Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara-Pozantı Otoyolu'nun Çiftehan-Pozantı kesimi 4-5. kilometrelerindeki Çakıt-8 viyadüğünde genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

İzmir- Çeşme Otoyolu'nun 3-7. kilometrelerinde (Güzelbahçe- Urla kavşakları) ekolojik köprü yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Aydın- Denizli Otoyolu'nun köprü imalatında kiriş bağlantıları, filigran montajı, demir donatı imalatı ile beton döküm işleri gerçekleştiriliyor. Bu nedenle 21 Mart'a kadar 08.00-17.30 saatlerinde Denizli çevre yolunun Denizli-Aydın istikameti araç trafiğine kapatılarak, sürücüler Salihağa Kavşağı'ndan Salihağa köy yoluna yönlendirilecek.

Kozcağız-Kumluca-Abdipaşa yolunun Boğazköy mevkisinde su seviyesinin yükselmesi dolayısıyla 1-7. kilometrelerde ulaşım baraj inşaatı relokasyon yolundan devam ediyor.

Bayramözü- Hirfanlı Barajı yolunun 0-1. kilometrelerindeki heyelan sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Melenağzı- Akçakoca yolunun 6. kilometresindeki heyelan nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor. Trafik güvenliği nedeniyle hafif tonajlı taşıtlar 6. kilometredeki servis yoluna, İstanbul istikametine gidecek ağır tonajlı taşıtlar Akçakoca- Düzce yoluna, İstanbul istikametinden gelen ağır tonajlı taşıtlar ise Karasu- Sakarya yoluna yönlendiriliyor.

Manavgat-Alanya- Gazipaşa yolunun 48-49. kilometrelerindeki çökme dolayısıyla ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.

Çatalzeytin-Türkeli-Ayancık yolunun 29. kilometresinde (Büyükdüz mevkisi) yol gövdesinde meydana gelen oturma sebebiyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Yusufeli-Uzundere yolunun 40-47. kilometrelerinde şev koruma çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Rize- Çayeli yolunun 43. kilometresindeki Çayeli Tüneli'nin Çayeli-Rize yönündeki kuzey tüpünde yapılacak elektrik sistemi bakım ve onarım çalışması dolayısıyla bugün 17.00'ye kadar tünel trafiğe kapatılacak. Söz konusu kesimde ulaşıma servis yolundan izin verilecek.