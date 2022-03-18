Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

18.03.2022 09:07
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara-Pozantı Otoyolu'nun Çiftehan-Pozantı kesimi 4-5. kilometrelerindeki Çakıt-8 viyadüğünde genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

İzmir- Çeşme Otoyolu'nun 3-7. kilometrelerinde (Güzelbahçe- Urla kavşakları) ekolojik köprü yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Aydın- Denizli Otoyolu'nun köprü imalatında kiriş bağlantıları, filigran montajı, demir donatı imalatı ile beton döküm işleri gerçekleştiriliyor. Bu nedenle 21 Mart'a kadar 08.00-17.30 saatlerinde Denizli çevre yolunun Denizli-Aydın istikameti araç trafiğine kapatılarak, sürücüler Salihağa Kavşağı'ndan Salihağa köy yoluna yönlendirilecek.

Kozcağız-Kumluca-Abdipaşa yolunun Boğazköy mevkisinde su seviyesinin yükselmesi dolayısıyla 1-7. kilometrelerde ulaşım baraj inşaatı relokasyon yolundan devam ediyor.

Bayramözü- Hirfanlı Barajı yolunun 0-1. kilometrelerindeki heyelan sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Melenağzı- Akçakoca yolunun 6. kilometresindeki heyelan nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor. Trafik güvenliği nedeniyle hafif tonajlı taşıtlar 6. kilometredeki servis yoluna, İstanbul istikametine gidecek ağır tonajlı taşıtlar Akçakoca- Düzce yoluna, İstanbul istikametinden gelen ağır tonajlı taşıtlar ise Karasu- Sakarya yoluna yönlendiriliyor.

Manavgat-Alanya- Gazipaşa yolunun 48-49. kilometrelerindeki çökme dolayısıyla ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.

Çatalzeytin-Türkeli-Ayancık yolunun 29. kilometresinde (Büyükdüz mevkisi) yol gövdesinde meydana gelen oturma sebebiyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Yusufeli-Uzundere yolunun 40-47. kilometrelerinde şev koruma çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Rize- Çayeli yolunun 43. kilometresindeki Çayeli Tüneli'nin Çayeli-Rize yönündeki kuzey tüpünde yapılacak elektrik sistemi bakım ve onarım çalışması dolayısıyla bugün 17.00'ye kadar tünel trafiğe kapatılacak. Söz konusu kesimde ulaşıma servis yolundan izin verilecek.

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Güzelbahçe, Çiftehan, Denizli, Çayeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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