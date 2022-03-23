Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılacak.
Ankara-Pozantı Otoyolu'nun Çiftehan-Pozantı kesimi 4-5. kilometrelerindeki Çakıt-8 viyadüğünün genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
Salihli-Alaşehir yolunun 0-3. kilometrelerindeki hızlı tren çalışmaları dolayısıyla ulaşım her iki istikamette tek şeritten sürdürülüyor.
Mekece-Bilecik- Bozüyük yolunun 51-52. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.
Tortum-Uzundere yolunun 5-6. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Alaplı-Ereğli- Zonguldak yolunun 62. kilometresindeki heyelan dolayısıyla Ereğli istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma 61-65. kilometrelerde diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.
Tokat- Sivas yolunun 37-42. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Adıyaman- Gölbaşı yolunun 42-43. kilometrelerinde Göksu Köprüsü'ndeki çalışma sebebiyle ulaşım Gölbaşı-Adıyaman istikametinde sol köprüdeki tek şeritten kontrollü devam ediyor.
Suşehri-Geminbeli-Zara yolunun 6-8. kilometrelerindeki iksa duvarının yıkılma tehlikesi dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.
Korkuteli-Elmalı yolunun 26-49. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.
Kaynak: AA
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