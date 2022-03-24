Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara- Çankırı yolunun 15-17. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

İzmir- Çeşme Otoyolu'nun 3-7. kilometrelerinde (Güzelbahçe- Urla kavşakları) ekolojik köprü yapım çalışmaları sebebiyle 11 Mayıs'a kadar İzmir-Çeşme istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştirilecek.

Edirne- İstanbul yolunun 46-47. kilometrelerinde hızlı tren çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.

Erdemli-Silifke-Taşucu yolunun 30-34. kilometrelerinde (Büyükeceli ile Yanışlı arası) patlatmalı yapım çalışmaları nedeniyle 17 Nisan'a kadar 09.00-17.00 saatlerinde ulaşım kontrollü sürdürülecek.

Alaca-Sorgun yolundaki çalışmalar sebebiyle 20-21. kilometrelerde ulaşıma kontrollü, 28-29. kilometrelerde ise bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Malatya- Sivas yolunun 30-33. kilometrelerinde Kuruçay Köprüsü üzerindeki çalışma dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Beşikdüzü- Trabzon yolunun 45. kilometresindeki Akyazı Tüneli'nde elektrik elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması nedeniyle her iki yönde bulunan tüplerde 31 Mart'a kadar 08.00-20.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.

Seydişehir-Akseki yolunun 33-37, Balıkesir- Kütahya yolunun 13-30, Beyşehir- Isparta yolunun 25-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.