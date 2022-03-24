Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

24.03.2022 08:14
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara- Çankırı yolunun 15-17. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

İzmir- Çeşme Otoyolu'nun 3-7. kilometrelerinde (Güzelbahçe- Urla kavşakları) ekolojik köprü yapım çalışmaları sebebiyle 11 Mayıs'a kadar İzmir-Çeşme istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştirilecek.

Edirne- İstanbul yolunun 46-47. kilometrelerinde hızlı tren çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.

Erdemli-Silifke-Taşucu yolunun 30-34. kilometrelerinde (Büyükeceli ile Yanışlı arası) patlatmalı yapım çalışmaları nedeniyle 17 Nisan'a kadar 09.00-17.00 saatlerinde ulaşım kontrollü sürdürülecek.

Alaca-Sorgun yolundaki çalışmalar sebebiyle 20-21. kilometrelerde ulaşıma kontrollü, 28-29. kilometrelerde ise bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Malatya- Sivas yolunun 30-33. kilometrelerinde Kuruçay Köprüsü üzerindeki çalışma dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Beşikdüzü- Trabzon yolunun 45. kilometresindeki Akyazı Tüneli'nde elektrik elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması nedeniyle her iki yönde bulunan tüplerde 31 Mart'a kadar 08.00-20.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.

Seydişehir-Akseki yolunun 33-37, Balıkesir- Kütahya yolunun 13-30, Beyşehir- Isparta yolunun 25-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

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Güzelbahçe, Çankırı, Mayıs, Çeşme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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