Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

25.03.2022 08:21
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara- Pozantı Otoyolu'nun Çiftehan-Pozantı kesimi 4-5. kilometrelerinde Çakıt-8 Viyadükü'nde genleşme derzlerinin bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun (İzmit Körfez geçişi ve bağlantı yolları dahil) Kılıç-Orhangazi kavşakları kesimi 2-5. kilometrelerinde bakım-onarım çalışması sebebiyle, çalışma programına göre, İstanbul ve İzmir yönlerinde bir şerit (sağ veya sol şerit) trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden gerçekleştiriliyor.

TAG Otoyolu'nun Misis-Yılankale kavşakları 3-6. kilometrelerinde (Baklalı mevkii) kavşak ve yol yapım çalışmaları dolayısıyla Adana istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım, Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü olarak sürdürülüyor.

Dalaman- Fethiye yolu 11. kilometre Fethiye istikametinde, sağ şeritteki yolda "oturma" meydana geldiğinden, ulaşım sol şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

Kocaeli- Yalova yolunun 7. kilometresinde sinyalize kavşak çalışmaları sebebiyle Yalova yönünde ulaşım tek şeritten gerçekleştiriliyor.

İzmir-Torbalı- Belevi yolunun 15-17. kilometrelerinde farklı seviyeli kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin, trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Adıyaman- Gölbaşı yolunun 42-43. kilometrelerinde Göksu Köprüsü üzerindeki çalışma nedeniyle Gölbaşı-Adıyaman istikameti sol köprü üzerinden ve tek şeritten kontrollü olarak devam ediyor.

Aksaray- Ortaköy yolunun 28-31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları, Boyabat-Saraydüzü-Kargı yolunun 28. kilometresinde dolgu şevinde meydana gelen heyelan dolayısıyla söz konusu kesimlerde ulaşım kontrollü olarak sürdürülüyor.

Trabzon-Maçka yolunun 26. kilometresinde Yeni Maçka Tüneli'nde elektrik sistemi bakım onarım çalışması nedeniyle, 27 Mart'ta kadar, 08.00-17.00 saatlerinde Maçka-Trabzon yönündeki tünel trafiğe kapatılacak. Ulaşım, servis yolundan gerçekleştirilecek.

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GÜNDEM ÖZETİ / 25 Mart 2022 GÜNDEM ÖZETİ / 25 Mart 2022 Kara yollarında durum Kara yollarında durum

Orhangazi, Çiftehan, Pozantı, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kara yollarında durum - Son Dakika


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