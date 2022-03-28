Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir- Çeşme Otoyolu'nun 3-7. kilometrelerinde (Güzelbahçe- Urla kavşakları) ekolojik köprü yapım çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle otoyolun İzmir-Çeşme istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

TAG Otoyolu'nun Misis-Yılankale kavşakları 3-6. kilometrelerindeki (Baklalı mevkisi) kavşak ve yol yapım çalışmaları sebebiyle Adana istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Kocaeli- Yalova yolunun 7. kilometresinde sinyalize kavşak çalışmaları dolayısıyla Yalova yönünde ulaşıma tek şeritten izin veriliyor.

Beyşehir-Seydişehir yolunun 22-26, Çivril-Dinar yolunun 0-3. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım yolların bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Melenağzı- Akçakoca yolunun 6. kilometresindeki heyelan sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor. Trafik güvenliği için hafif tonajlı taşıtlar 6. kilometredeki servis yoluna, İstanbul istikametine gidecek ağır tonajlı taşıtlar Akçakoca- Düzce yoluna, İstanbul istikametinden gelenler ise Karasu- Sakarya yoluna yönlendiriliyor.

Alaca-Sorgun yolundaki çalışmalar dolayısıyla 20-21. kilometrelerde ulaşım kontrollü, 28-29. kilometrelerde ise bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Sinop- Samsun yolunun 7-11. kilometrelerindeki (Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı- Demirciköy Tüneli girişi) heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Manavgat-Alanya- Gazipaşa yolunun 48-49. kilometrelerindeki çökme sebebiyle ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Alaplı-Ereğli- Zonguldak yolunun 62. kilometresindeki heyelan dolayısıyla Ereğli istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım 61-65. kilometrelerde diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.