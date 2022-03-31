Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

31.03.2022 08:04
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun (İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil) Kılıç-Orhangazi kavşakları 2-5. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması yapılıyor. Bu nedenle çalışma programına göre otoyolun İstanbul ve İzmir yönlerinde birer şerit trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer şeritlerden izin veriliyor.

TAG Otoyolu'nun Misis-Yılankale kavşakları 3-6. kilometrelerinde (Baklalı mevkisi) kavşak ve yol yapım çalışmaları sebebiyle Adana istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Gerede- Kızılcahamam yolunun 19. kilometresindeki Aktaş-2 Köprüsü'nde onarım çalışmaları dolayısıyla her iki istikamet trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yolundan iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Salihli-Alaşehir yolunun 0-3. kilometrelerinde hızlı tren çalışmaları nedeniyle her iki istikamette ulaşım tek şeritten sürdürülüyor.

Osmaniye- Nurdağı yolunun 38-45. kilometrelerindeki yapım, Elazığ- Bingöl yolunun 5-9. kilometrelerindeki üstyapı yenileme, İnebolu- Kastamonu yolunun 23-30. kilometrelerindeki sel hasarları sebebiyle söz konusu kesimlerde ulaşım kontrollü devam ediyor.

Tokat- Sivas yolunun 37-42. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Hopa-Borçka- Artvin yolunun 47-65. kilometrelerindeki (Borçka-Artvin kesimi) 10 tünel ve güzergahlarında yapılacak elektrik sistemi bakım ve onarım çalışması nedeniyle bugün saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülecek.

Söğüt-Seydikemer yolunun 5-9. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

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Orhangazi, İstanbul, Körfez, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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