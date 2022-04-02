Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

02.04.2022 08:24
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kocaeli- Yalova yolunun 7. kilometresinde sinyalize kavşak çalışmaları nedeniyle Yalova istikametinde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Çanakkale-Aliağa- İzmir yolunun 27. kilometresinde Petkim Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun Aliağa-İzmir yönü kapatılarak ulaşım İzmir-Aliağa istikametinden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Beyşehir-Seydişehir yolunun 22-26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Ankara- Çankırı yolunun 15-17, Seydikemer-Kaş yolunun 0-12. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 30-34. kilometrelerinde (Büyükeceli ve Yanışlı mevkileri arası) yol yapım çalışmaları sebebiyle 17 Nisan'a kadar 09.00-17.00 saatlerinde ulaşıma kontrollü izin verilecek.

Samsun-Ankara yolunun 21-26. kilometrelerinde (Havza tünelleri mevkisi) heyelan ıslah çalışmaları dolayısıyla Samsun-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

İyidere-Rize- Ardeşen yolunun 48-49. kilometrelerindeki Pazar-1 ve Pazar-2 tünellerinin Rize-Ardeşen istikametinde bulunan güney tüplerinde yapılacak olan elektrik sistemi bakım onarım çalışması nedeniyle 3 Nisan'da 08.00-18.00 saatlerinde tünel trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan gerçekleştirilecek.

Bayramözü- Hirfanlı Barajı yolunun 0-1. kilometrelerinde yol kayması sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor. Bu kesimde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları isteniyor.

Direkli-Bedirli-Hanlı yolunun 8-23. kilometrelerinde köprü yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

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Çanakkale, Aliağa, Yalova, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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