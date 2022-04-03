Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

03.04.2022 08:55
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarında bulunan viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.

İzmir- Çeşme Otoyolu'nun 3-7. kilometrelerinde (Güzelbahçe- Urla kavşakları) ekolojik köprü yapım çalışmaları sebebiyle İzmir-Çeşme istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Bursa Batı- Karacabey kavşakları İzmir istikametinde 31- 40. kilometrelerinde bakım-onarım çalışması yapılıyor. Bu nedenle İzmir yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım İstanbul istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Bozkır-Hadim yolunun 29-30. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Melenağzı-Akçakoca- Alaplı yolunun 28-30. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle Alaplı-Akçakoca istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Gaziantep-Nizip-Birecik yolunun 42-47. kilometrelerinde Nizip ve Birecik geçişlerinde yapım çalışmaları dolayısıyla trafik kontrollü sağlanıyor.

Alaca-Sorgun yolunun 20-21. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü, 28- 29. kilometrelerinde ise bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Samsun- Ankara yolunun 21-26. kilometrelerinde (Havza Tünelleri mevkisi) heyelan ıslah çalışmaları sebebiyle Samsun-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Edremit- Çanakkale yolunun 9-11. kilometrelerinde meydana gelen çökme dolayısıyla fore kazık çalışması yapılıyor. Bu kesimde ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Alaplı-Ereğli- Zonguldak yolunun 62. kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle Ereğli istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım 61-65. kilometrelerde diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

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Güzelbahçe, Orhangazi, Karacabey, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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