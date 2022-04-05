Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

05.04.2022 08:20
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Karabük Kavşağı bağlantı yolu Karabük istikametindeki üst geçit köprüsünde genleşme derzi onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle bağlantı yolu trafiğe kapatılarak, ulaşım D-100 yolunun Ankara istikametinde Gerede Sanayi Kavşağı üzerinden sağlanıyor.

Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Bursa Batı- Karacabey kavşakları 31-40. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriliyor. Bu sebeple otoyolun İzmir yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım İstanbul istikametinden iki yönlü sürdürülüyor. Otoyolun Kılıç-Orhangazi kavşakları (İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil) 2-5. kilometrelerinde de bakım ve onarım çalışması devam ediyor. Bu nedenle otoyolun İstanbul-İzmir yönlerinde birer şerit trafiğe kapatılarak, sürücüler diğer şeritlere yönlendiriliyor.

Mengen-Yeniçağa yolunun 24. kilometresindeki heyelan dolayısıyla Yeniçağa istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma Mengen istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 30-34. kilometrelerindeki (Büyükeceli ve Yanışlı mevkileri arası) yapım çalışmaları sebebiyle 09.00-17.00 saatlerinde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Boyabat-Saraydüzü-Kargı yolunun 28. kilometresinde dolgu şevinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Bayramözü- Hirfanlı Barajı yolunun 0-1. kilometrelerinde yol kayması dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.

Dalaman- Fethiye yolunun 11. kilometresi sağ şeridinde meydana gelen oturma nedeniyle Fethiye istikametinde ulaşım sol şeritten kontrollü sağlanıyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 17-18. kilometrelerindeki heyelan sebebiyle Zonguldak istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü yapılıyor.

Datça- Marmaris yolunun 40-49. kilometrelerinde üstyapı ve asfalt çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

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DENİZLİ BAKTIĞI YAŞLILARA UYKU İLACI VERİP PARA VE ALTINLARINI ÇALDI DENİZLİ BAKTIĞI YAŞLILARA UYKU İLACI VERİP PARA VE ALTINLARINI ÇALDI Kara yollarında durum Kara yollarında durum

Anadolu Otoyolu, Orhangazi, İstanbul, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kara yollarında durum - Son Dakika


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