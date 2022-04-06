Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

06.04.2022 08:15
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kocaeli- Yalova yolunun 7. kilometresinde sinyalize kavşak çalışmaları sebebiyle Yalova istikametinde ulaşım tek şeritten yapılıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Karabük Kavşağı bağlantı yolu Karabük istikametindeki üst geçit köprüsünde genleşme derzi onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle bağlantı yolu trafiğe kapatılarak, ulaşım devlet yolunun Ankara istikametinde Gerede Sanayi Kavşağı üzerinden sağlanıyor.

Mekece-Bilecik- Bozüyük yolunun 51-52. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Toprakkale- İskenderun (TİS) Otoyolu'nun Serbest Bölge-Gözeneler kavşakları 0-7. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Bayramözü- Hirfanlı Barajı yolunun 0-5. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan (Kargın Selimağa Köyü ile Karakaya Köyü'nü birbirine bağlayan yol) devam ediyor.

Gölköy-Mesudiye yolunun 27-29 ve 46-47. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Batman-Kurtalan- Siirt yolunun 20-25. kilometrelerinde yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Beşikdüzü- Trabzon yolunun 45. kilometresindeki Akyazı Tüneli'nde elektrik-elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması yapılıyor. Bu sebeple tünelin her iki yönündeki tüplerde ulaşım, 30 Haziran'a kadar 08.00-20.00 saatlerinde tek şeritten kontrollü sürdürülecek.

İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 12. kilometresindeki heyelan dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Kumluca-Kemer- Antalya yolunun Phasilis geçişinde tünel inşaatı ve bağlantı yolları yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle ulaşıma yolun 38-40. kilometrelerinde Kumluca, 40-41 ve 43-44. kilometrelerinde ise Antalya istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

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Anadolu Otoyolu, Bilecik, Karabük, Yalova, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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