Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

07.04.2022 08:06
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.

İzmir- Çeşme Otoyolu'nun 3-7. kilometrelerinde (Güzelbahçe- Urla kavşakları) ekolojik köprü yapım çalışmaları sebebiyle İzmir-Çeşme istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Bursa Batı- Karacabey kavşakları 31-40. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması dolayısıyla İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım İzmir istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Mengen-Yeniçağa yolunun 24. kilometresindeki heyelan nedeniyle söz konusu istikamet trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 30-34. kilometrelerinde (Büyükeceli ve Yanışlı mevkileri arası) yapım çalışmaları sebebiyle 09.00-17.00 saatlerinde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Alaca-Sorgun yolunun 20-21. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü, 28-29. kilometrelerinde ise bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Dalaman- Fethiye yolunun 11. kilometresinde Fethiye istikameti sağ şeridinde meydana gelen yolda oturma nedeniyle söz konusu istikamete ulaşım sol şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Elazığ- Bingöl yolunun 5-9, Beyşehir- Isparta yolunun 25-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Artvin- Erzurum yolunun 32-55. kilometrelerindeki 16 tünel ve güzergahlarında yapılacak elektrik-elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması dolayısıyla bugün ve yarın 09.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.

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TEM Otoyolu, Güzelbahçe, Çeşme, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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