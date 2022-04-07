Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.

İzmir- Çeşme Otoyolu'nun 3-7. kilometrelerinde (Güzelbahçe- Urla kavşakları) ekolojik köprü yapım çalışmaları sebebiyle İzmir-Çeşme istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Bursa Batı- Karacabey kavşakları 31-40. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması dolayısıyla İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım İzmir istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Mengen-Yeniçağa yolunun 24. kilometresindeki heyelan nedeniyle söz konusu istikamet trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 30-34. kilometrelerinde (Büyükeceli ve Yanışlı mevkileri arası) yapım çalışmaları sebebiyle 09.00-17.00 saatlerinde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Alaca-Sorgun yolunun 20-21. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü, 28-29. kilometrelerinde ise bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Dalaman- Fethiye yolunun 11. kilometresinde Fethiye istikameti sağ şeridinde meydana gelen yolda oturma nedeniyle söz konusu istikamete ulaşım sol şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Elazığ- Bingöl yolunun 5-9, Beyşehir- Isparta yolunun 25-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Artvin- Erzurum yolunun 32-55. kilometrelerindeki 16 tünel ve güzergahlarında yapılacak elektrik-elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması dolayısıyla bugün ve yarın 09.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.