Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

10.04.2022 08:11
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir- Çeşme Otoyolu'nun 3-7. kilometrelerinde (Güzelbahçe- Urla kavşakları) ekolojik köprü yapım çalışmaları sebebiyle İzmir-Çeşme istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Toprakkale- İskenderun (TİS) Otoyolu'nun Serbest Bölge-Gözeneler kavşakları 0-7. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Uzunköprü- Keşan yolunun 41-43. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması dolayısıyla Uzunköprü yönünde ulaşım tek şeritten devam ediyor.

Milas-Söke yolunun 0-46. kilometrelerinde Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Türkiye Bisiklet Turu sebebiyle bugün 08.00 itibarıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Mengen-Yeniçağa yolunun 24. kilometresindeki heyelan nedeniyle Mengen-Yeniçağa istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Manavgat-Alanya- Gazipaşa yolunun 48-49. kilometrelerinde meydana gelen yol çökmesi dolayısıyla ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Aksaray- Ortaköy yolunun 28-31. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Sinop- Samsun yolunun 7-11. kilometrelerindeki (Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı-Demirciköy Tüneli girişi) heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Simav- Uşak yolunun 27. kilometresindeki alt geçit yapım çalışmaları dolayısıyla yol trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım alternatif güzergah olarak şehir içindeki sanayi bölgesinden gerçekleştiriliyor.

Sivas-Zara- Erzincan yolunun 4-7. kilometrelerinde yapılan aydınlatma direklerinin bakım çalışmaları sebebiyle bugün 09.00-17.00 saatlerinde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

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Organize Sanayi Bölgesi, Güzelbahçe, İskenderun, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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