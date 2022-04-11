Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Malkara- Çanakkale Otoyolu'nun (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) Kavakköy- Gelibolu kavşakları 13-15. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Tekirdağ yönünde sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Karabük Kavşağı bağlantı yolu Karabük istikametindeki üst geçit köprüsünde genleşme derzi onarım çalışmaları yapılıyor. Bu sebeple bağlantı yolu trafiğe kapatılarak, ulaşıma devlet yolunun Ankara istikameti Gerede Sanayi Kavşağı üzerinden izin veriliyor.

Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Bursa Batı- Karacabey kavşakları 31-40. kilometrelerinde yapılacak bakım ve onarım çalışması dolayısıyla İstanbul istikameti trafiğe kapatılacak. Bu kesimde ulaşım İzmir istikametinden iki yönlü sürdürülecek.

İzmir-Torbalı- Belevi yolunun 15-17. kilometrelerinde farklı seviyeli kavşak yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Bayramözü- Hirfanlı Barajı yolunun 0-5. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan (Kargın Selimağa köyü ile Karakaya köyünü birbirlerine bağlayan yol) devam ediyor.

Uzunköprü- Keşan yolunun 41-43. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışması dolayısıyla Uzunköprü yönünde ulaşıma tek şeritten izin veriliyor.

Çatalzeytin-Türkeli-Ayancık yolunun 1. kilometresindeki heyelan sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karabük- Kastamonu il sınırı-Araç-Kastamonu yolunun 8. kilometresindeki heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Kastamonu-Karabük istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Erdemli-Silifke-Taşucu yolunun 30-34. kilometrelerindeki (Büyükeceli ve Yanışlı arası) patlatmalı yapım çalışmaları dolayısıyla 09.00-17.00 saatlerinde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.