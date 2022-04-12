Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

12.04.2022 08:10
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kocaeli- Yalova yolunun 7. kilometresinde sinyalize kavşak çalışmaları nedeniyle Yalova istikametinde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

İzmir- Çeşme Otoyolu'nun 3-7. kilometrelerinde (Güzelbahçe- Urla kavşakları) ekolojik köprü yapım çalışmaları sebebiyle İzmir-Çeşme istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Mengen-Yeniçağa yolunun 24. kilometresindeki heyelan dolayısıyla Mengen-Yeniçağa istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Kırıkhan- Hatay yolunun 1-2. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Sinop- Boyabat yolunun 51. kilometresinde köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Rize- Ardeşen yolunun 49. kilometresindeki Pazar-2 Tüneli'nin Rize-Ardeşen istikametindeki güney tüpünde yapılacak altyapı çalışması dolayısıyla 23 Mayıs'a kadar ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.

Ezine-Küçükkuyu yolunun 42-43. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 17-18. kilometrelerindeki heyelan sebebiyle Zonguldak istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Mesudiye- Sivas yolunun 50-53. kilometrelerindeki heyelan dolayısıyla ulaşım Mesudiye istikametinde tek şeritten yapılıyor.

Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-39. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

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Kara yollarında durum Kara yollarında durum

Güzelbahçe, Ardeşen, Yalova, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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