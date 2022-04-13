Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

13.04.2022 08:01
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.

Toprakkale- İskenderun (TİS) Otoyolu'nun Serbest Bölge-Gözeneler kavşakları 0-7. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Trabzon- Gümüşhane yolunun 28-31. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Kırıkkale- Kırşehir yolunun 35-39. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden (Kırşehir-Kırıkkale) iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Mekece-Bilecik- Bozüyük yolunun 51-52. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.

Salihli-Alaşehir yolunun 0-3. kilometrelerinde hızlı tren çalışmaları kapsamında her iki istikamette ulaşım tek şeritten yapılıyor.

Pınarbaşı-Sarız yolunun 6-10. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Sinop- Samsun yolunun 81-91. kilometrelerinde (Turgut Özal Kız Yurdu Kavşağı-Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü) akıllı kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Alaplı-Ereğli- Zonguldak yolunun 62. kilometresindeki heyelan sebebiyle Ereğli istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım 61-65. kilometrelerde diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Şırnak- Uludere yolunun 8-12. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

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TEM Otoyolu, İskenderun, Gümüşhane, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kara yollarında durum - Son Dakika


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