Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.

Toprakkale- İskenderun (TİS) Otoyolu'nun Serbest Bölge-Gözeneler kavşakları 0-7. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Trabzon- Gümüşhane yolunun 28-31. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Kırıkkale- Kırşehir yolunun 35-39. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden (Kırşehir-Kırıkkale) iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Mekece-Bilecik- Bozüyük yolunun 51-52. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.

Salihli-Alaşehir yolunun 0-3. kilometrelerinde hızlı tren çalışmaları kapsamında her iki istikamette ulaşım tek şeritten yapılıyor.

Pınarbaşı-Sarız yolunun 6-10. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Sinop- Samsun yolunun 81-91. kilometrelerinde (Turgut Özal Kız Yurdu Kavşağı-Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü) akıllı kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Alaplı-Ereğli- Zonguldak yolunun 62. kilometresindeki heyelan sebebiyle Ereğli istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım 61-65. kilometrelerde diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Şırnak- Uludere yolunun 8-12. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.