Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

14.04.2022 08:09
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Çanakkale-Aliağa- İzmir yolunun 27. kilometresinde Petkim Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu sebeple bölünmüş yolun Aliağa-İzmir yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım İzmir-Aliağa istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Saimbeyli-Feke- Kozan yolunun 58-59. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla trafik akışı kontrollü devam ediyor.

İzmit-Kandıra yolunun 0-19. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.

Karlıova- Bingöl yolunun 30-38, Zigana Geçidi-Torul- Gümüşhane yolunun 6-20. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Dalaman- Fethiye yolunun 11. kilometresi Fethiye istikametinde sağ şeritte meydana gelen oturma dolayısıyla ulaşım sol şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Zonguldak- Karabük il sınırı-Yenice-Karabük yolunun 33-34. kilometrelerinde şev yüzeylerine çelik ağ yapım çalışmaları nedeniyle saat 17.00'ye kadar yol kısa süreli aralıklarla trafiğe kapatılarak, ulaşım kontrollü gerçekleştirilecek.

Adıyaman- Kahta yolunun (Feribot İskelesi mevkisi) 53-59. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Belören-Hadim yolunun 14-17. kilometrelerinde Eyiste Viyadüğü yapım çalışmaları dolayısıyla 08.00-18.00 saatlerinde ulaşım kontrollü devam ediyor.

İliç-Kemaliye-Arapgir yolunun 0-1. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

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Saimbeyli, Çanakkale, Aliağa, Kozan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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