Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, Malkara- Çanakkale Otoyolu'nun (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) Kavakköy- Gelibolu kavşağı kesimi 13-15. kilometreleri arasında bakım-onarım çalışması nedeniyle Tekirdağ yönünde sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

TİS Otoyolu'nun (Toprakkale-İskenderun) Serbest Bölge-Gözeneler kavşağı kesimi 0-7. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

İzmir- Çeşme Otoyolu'nun 3-7. kilometreleri arasında (Güzelbahçe- Urla kavşağı) ekolojik köprü yapım çalışmaları nedeniyle İzmir-Çeşme istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Kırıkkale- Kırşehir yolunun 35-39. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma, bölünmüş yolun bir bölümünden (Kırşehir-Kırıkkale) iki yönlü izin veriliyor.

Kastamonu-Ilgaz- Çankırı yolunun 71. kilometresinde bulunan Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle tünelin Kastamonu-Çankırı istikametindeki tüp trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametteki tüpten iki yönlü sağlanıyor. Parlayıcı ve patlayıcı madde taşıyan taşıtlar, tünele girmeden Ilgaz Dağı üzerine yönlendiriliyor.

Yıldızeli- Sivas yolunun 40. kilometresindeki çalışmalar nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun Sivas- Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Uzunköprü- Keşan yolunun 41-43. kilometreleri arasında yol bakım onarım çalışması nedeniyle Uzunköprü yönünde ulaşım tek şeritten gerçekleştiriliyor.

Tokat- Niksar yolunun 33-35. kilometreleri arasında, Yenişehir- Bilecik yolunun 27-28. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Piraziz-Giresun- Keşap yolunun 38. kilometresinde (Keşap şehir girişi) yol yapım çalışması nedeniyle bölünmüş yolun Keşap-Giresun istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.