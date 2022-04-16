Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

16.04.2022 09:02
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, Malkara- Çanakkale Otoyolu'nun (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) Kavakköy- Gelibolu kavşağı kesimi 13-15. kilometreleri arasında bakım-onarım çalışması nedeniyle Tekirdağ yönünde sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

TİS Otoyolu'nun (Toprakkale-İskenderun) Serbest Bölge-Gözeneler kavşağı kesimi 0-7. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

İzmir- Çeşme Otoyolu'nun 3-7. kilometreleri arasında (Güzelbahçe- Urla kavşağı) ekolojik köprü yapım çalışmaları nedeniyle İzmir-Çeşme istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Kırıkkale- Kırşehir yolunun 35-39. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma, bölünmüş yolun bir bölümünden (Kırşehir-Kırıkkale) iki yönlü izin veriliyor.

Kastamonu-Ilgaz- Çankırı yolunun 71. kilometresinde bulunan Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle tünelin Kastamonu-Çankırı istikametindeki tüp trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametteki tüpten iki yönlü sağlanıyor. Parlayıcı ve patlayıcı madde taşıyan taşıtlar, tünele girmeden Ilgaz Dağı üzerine yönlendiriliyor.

Yıldızeli- Sivas yolunun 40. kilometresindeki çalışmalar nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun Sivas- Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Uzunköprü- Keşan yolunun 41-43. kilometreleri arasında yol bakım onarım çalışması nedeniyle Uzunköprü yönünde ulaşım tek şeritten gerçekleştiriliyor.

Tokat- Niksar yolunun 33-35. kilometreleri arasında, Yenişehir- Bilecik yolunun 27-28. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Piraziz-Giresun- Keşap yolunun 38. kilometresinde (Keşap şehir girişi) yol yapım çalışması nedeniyle bölünmüş yolun Keşap-Giresun istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

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Karayolları Genel Müdürlüğü, 1915 Çanakkale Köprüsü, İskenderun, Kavakköy, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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