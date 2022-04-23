Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

23.04.2022 08:21
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gerede- Kızılcahamam yolunun 19. kilometresinde bulunan Aktaş-2 Köprüsü'ndeki onarım çalışmaları nedeniyle her iki istikamet trafiğe kapatılırken, ulaşım servis yolundan iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 25-27. kilometrelerinde (Yeşilovacık-Aydıncık) yol çalışmaları sebebiyle trafik akışı kontrollü gerçekleştiriliyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 17-18. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle Zonguldak istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Edirne- İstanbul yolunun 32-35. kilometrelerinde (Selimpaşa) köprülü kavşak yapım, Çavdır- Kemer ayrımı yolunun 2-11. kilometrelerinde yol yapım, Gediz- Uşak yolunun 0-19. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları dolayısıyla söz konusu kesimlerde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Pınarbaşı-Sarız yolunun 6-10. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Of-Çaykara yolunun 10-47. kilometrelerinin muhtelif kesimlerinde devam eden yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma tek şeritten ve kontrollü izin veriliyor.

Belören-Hadim yolunun 14-17. kilometrelerinde Eyiste Viyadüğü yapım çalışmaları devam ettiğinden 08.00-18.00 saatlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Sinop- Samsun yolunun 24. kilometresinde iksa duvarı ve pere kaplamada meydana gelen hareketlenme nedeniyle ulaşım tek şeritten ve kontrollü devam ediyor.

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Kızılcahamam, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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