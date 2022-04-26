Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

26.04.2022 08:17
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Uşak-Banaz-Afyonkarahisar yolunun 50-52. kilometrelerinde hızlı tren hattı köprü ayağı yapım çalışmaları sebebiyle her iki yönde ulaşım servis yollarından sağlanıyor.

Gerede- Kızılcahamam yolunun 19. kilometresindeki Aktaş-2 Köprüsü'nde onarım çalışmaları dolayısıyla her iki istikamet trafiğe kapatılarak, ulaşıma servis yolundan iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Edirne- İstanbul yolunun 32-35. kilometrelerinde Selimpaşa Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Amasya- Taşova yolunun 46-47. kilometrelerinde (Taşova şehir geçişi) köprü yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Alaca-Sorgun yolunun 20-21. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü, 28-29. kilometrelerinde ise bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Beşikdüzü- Trabzon yolunun 45. kilometresinde (Medical Park Hastanesi mevkisi) yaya üst geçidi bakım ve onarım çalışması nedeniyle 21.30-06.30 saatlerinde her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.

Söğüt-Seydikemer yolunun 50-59. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Mekece-Bilecik- Bozüyük yolunun 51-52. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

İnebolu- Kastamonu yolunun 23-30. kilometrelerinde sel hasarları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Elmalı-Finike yolunun 41-45. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma servis yolundan iki yönlü izin veriliyor.

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Kızılcahamam, Beşikdüzü, Kastamonu, Banaz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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