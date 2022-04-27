Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

27.04.2022 08:26
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir- Çeşme Otoyolu'nun 3-7. kilometrelerinde (Güzelbahçe- Urla kavşakları) ekolojik köprü yapım çalışmaları nedeniyle İzmir-Çeşme istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Kocaeli- Yalova yolunun 7. kilometresinde sinyalize kavşak çalışmaları sebebiyle Yalova istikametinde ulaşım tek şeritten gerçekleştiriliyor.

Beyşehir- Isparta yolunun 25-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kırıkkale- Kırşehir yolunun 35-39. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Silifke-Erdemli- Mersin yolunun 51-53. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Sinop- Samsun yolunun 7-11. kilometrelerindeki (Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı-Demirciköy Tüneli girişi) heyelan dolayısıyla ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Giresun- Gümüşhane İl Sınırı-Kürtün- Torul yolunun 44. kilometresinde bulunan Yeni Kürtün Tüneli çıkışındaki heyelan nedeniyle Torul-Kürtün yönünde sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Alaplı-Ereğli- Zonguldak yolunun 62. kilometresindeki heyelan sebebiyle Ereğli istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım 61-65. kilometrelerde diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Manavgat-Alanya- Gazipaşa yolunun 48-49. kilometrelerindeki çökme dolayısıyla ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

Edremit- Çanakkale yolunun 9-11. kilometrelerinde deniz tarafında meydana gelen çökme nedeniyle fore kazık çalışması yapıldığından ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

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Kara yollarında durum Kara yollarında durum

Güzelbahçe, Isparta, Yalova, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kara yollarında durum - Son Dakika


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