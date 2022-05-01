Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

01.05.2022 08:33
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) yol durumu bültenine göre, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle 5 Mayıs Perşembe günü saat 07.00'ye kadar, (yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere,) KGM sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz olacak.

Salihli-Alaşehir yolunun 0-3. ile 22-24. kilometrelerinde hızlı tren çalışmaları kapsamında her iki istikamette ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Mengen-Yeniçağa yolunun 24. kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle Mengen-Yeniçağa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Osmancık-Merzifon yolunun 4-7. kilometrelerinde Badal Tüneli yapım çalışmaları, Manavgat-Alanya- Gazipaşa yolunun 48-49. kilometrelerinde meydana gelen yol çökmesi dolayısıyla bu kesimlerde ulaşım servis yollarından sürdürülüyor.

Çanakkale-Bandırma yolunun 44-46. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde sanat yapıları imalatları çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Tokat- Sivas yolunun 37-42. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Artvin- Erzurum yolunun 55-56. kilometrelerinde (Sebzeciler mevkisi) yapım çalışması dolayısıyla ulaşıma servis yolu şeklinde, tek şeritten ve kontrollü izin veriliyor.

Kocaeli- Yalova yolunun 7. kilometresinde sinyalize kavşak çalışmaları nedeniyle Yalova istikametinde ulaşım tek şeritten gerçekleştiriliyor.

Çivril- Denizli yolunun 45-46. kilometrelerinde platform daralması sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet, Ramazan Bayramı, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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