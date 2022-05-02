Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

02.05.2022 08:30
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) yol durumu bültenine göre, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla 5 Mayıs perşembe günü saat 07.00'ye kadar, (yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere) KGM sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz olacak.

Kırıkkale- Kırşehir yolunun 35-39. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden (Kırşehir-Kırıkkale ) iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Elmalı-Finike yolunun 41-45. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan iki yönlü olarak sağlanıyor.

Karabük- Kastamonu yolunun 9-11. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları devam ettiğinden ulaşım kontrollü yapılıyor.

Refahiye-İliç yolunun 22-52. ve Tokat- Niksar yolunun 33-35. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları, Malatya- Sivas yolunun 30-33. kilometrelerinde Kuruçay Köprüsü üzerindeki çalışma dolayısıyla söz konusu kesimlerde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Edirne- İstanbul yolunun 32-35. kilometrelerinde Selimpaşa köprülü kavşak, Şırnak- Uludere yolunun 8-12. kilometrelerinde (fore kazık) yapım çalışmaları nedeniyle bu kesimlerde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Denizli-Çardak yolunun 5-6. kilometrelerinde Denizli Organize Sanayi Bölgesi'nde kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım trafik işaretlemeleri ile kontrollü gerçekleştiriliyor.

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Ramazan Bayramı, Kırşehir, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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