Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durum bültenine göre, Ankara- Niğde Otoyolunun Kırşehir bağlantı yolu 2'nci kilometresinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Kırşehir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Söke-Milas yolunun 26'ncı kilometresinde menfez yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Ermenek-Mut yolunun 18-19'uncu kilometrelerinde (Çamlıca mevkisi) yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Dalaman- Fethiye yolunun 11'inci kilometresinde Fethiye istikameti sağ şeritte meydana gelen yolda oturma yüzünden Fethiye istikametinde ulaşım sol şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.
İliç-Kemaliye-Arapgir yolunun 0-1'inci kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Orhangazi- İznik yolunun 0-22'nci kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle yol ağır taşıt trafiğine kapatıldığından diğer taşıtların azami 30 kilometre/saat hızda kontrollü geçişi sağlanıyor.
Erdemli-Silifke-Taşucu yolunun 30-34'üncü kilometrelerinde (Büyükeceli ve Yanışlı arası) patlatmalı yol yapım çalışmaları sebebiyle 09.00-17.00 saatlerinde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Osmancık-Merzifon yolunun 4-7'nci kilometrelerinde Badal Tüneli yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 17'nci kilometresinde meydana gelen heyelan dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Yusufeli-Uzundere yolunun 40-47'nci kilometrelerinde şev koruma çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kaynak: AA
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