Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir-Torbalı- Belevi yolunun 15-17. kilometrelerinde farklı seviyeli kavşak yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Mengen-Yeniçağa yolunun 24. kilometresindeki heyelan nedeniyle Mengen-Yeniçağa istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Osmaniye-Nurdağı yolunun 38-45, Ermenek-Mut yolunun 18-19. kilometrelerindeki (Çamlıca mevkisi) yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Pınarhisar- Saray yolunun 34-37. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Bayramözü- Hirfanlı Barajı yolunun 0-5. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücüler servis yoluna (Kargın Selimağa Köyü ile Karakaya Köyü'nü birbirlerine bağlayan yol) yönlendiriliyor.

Antalya- Kemer yolundaki tünellerde bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu sebeple 20 Mayıs'a kadar 09.00-17.00 saatlerinde yolun her iki yönünde birer şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden devam edecek.

Karabük- Kastamonu il sınırı-Araç-Kastamonu yolunun 8. kilometresindeki heyelan dolayısıyla Kastamonu-Karabük istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Yusufeli-Uzundere yolunun 40-47. kilometrelerinde şev koruma çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Giresun- Gümüşhane il sınırı-Kürtün- Torul yolunun 44. kilometresindeki Yeni Kürtün Tüneli çıkışındaki heyelan sebebiyle Torul-Kürtün yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.