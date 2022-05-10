Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

10.05.2022 08:07
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir-Torbalı- Belevi yolunun 15-17. kilometrelerinde farklı seviyeli kavşak yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Mengen-Yeniçağa yolunun 24. kilometresindeki heyelan nedeniyle Mengen-Yeniçağa istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Osmaniye-Nurdağı yolunun 38-45, Ermenek-Mut yolunun 18-19. kilometrelerindeki (Çamlıca mevkisi) yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Pınarhisar- Saray yolunun 34-37. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Bayramözü- Hirfanlı Barajı yolunun 0-5. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücüler servis yoluna (Kargın Selimağa Köyü ile Karakaya Köyü'nü birbirlerine bağlayan yol) yönlendiriliyor.

Antalya- Kemer yolundaki tünellerde bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu sebeple 20 Mayıs'a kadar 09.00-17.00 saatlerinde yolun her iki yönünde birer şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden devam edecek.

Karabük- Kastamonu il sınırı-Araç-Kastamonu yolunun 8. kilometresindeki heyelan dolayısıyla Kastamonu-Karabük istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Yusufeli-Uzundere yolunun 40-47. kilometrelerinde şev koruma çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Giresun- Gümüşhane il sınırı-Kürtün- Torul yolunun 44. kilometresindeki Yeni Kürtün Tüneli çıkışındaki heyelan sebebiyle Torul-Kürtün yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

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Kastamonu, Osmaniye, Çamlıca, Torbalı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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