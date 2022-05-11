Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

11.05.2022 08:07
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Antalya- Kemer yolundaki tünellerde bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu sebeple 09.00-17.00 saatlerinde yolun her iki yönünde birer şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden devam edecek.

Yıldızeli- Sivas yolunun 39-41. kilometrelerinde Sivas Çimento Fabrikası önü demir yolu hemzemin geçit deplase işi nedeniyle Sivas- Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Ankara- Niğde Otoyolu'nun Kırşehir bağlantı yolu 2. kilometresinde yapım çalışmaları dolayısıyla Kırşehir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 17. kilometresindeki heyelan sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Taşucu-Silifke yolunun 50-54. kilometrelerinde (Boğsak mevkisi) patlatmalı yapım çalışmaları nedeniyle 15.00-16.30 saatlerinde ulaşım kontrollü devam ediyor.

Uzunköprü- Keşan yolunun 41-43. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışması dolayısıyla Uzunköprü yönünde ulaşıma tek şeritten izin veriliyor.

Osmancık-Merzifon yolunun 4-7. kilometrelerinde Badal Tüneli yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Simav- Uşak yolunun 27. kilometresinde alt geçit yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım alternatif güzergah olarak şehir içinde sanayi bölgesinden gerçekleştiriliyor.

Piraziz-Giresun- Keşap yolunun 38. kilometresinde (Keşap şehir girişi) yapım çalışması dolayısıyla Keşap-Giresun istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Çivril- Denizli yolunun 45-46. kilometrelerinde platform daralması sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

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Antalya Kemer, Yıldızeli, Ankara, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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