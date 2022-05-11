Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Antalya- Kemer yolundaki tünellerde bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu sebeple 09.00-17.00 saatlerinde yolun her iki yönünde birer şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden devam edecek.

Yıldızeli- Sivas yolunun 39-41. kilometrelerinde Sivas Çimento Fabrikası önü demir yolu hemzemin geçit deplase işi nedeniyle Sivas- Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Ankara- Niğde Otoyolu'nun Kırşehir bağlantı yolu 2. kilometresinde yapım çalışmaları dolayısıyla Kırşehir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 17. kilometresindeki heyelan sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Taşucu-Silifke yolunun 50-54. kilometrelerinde (Boğsak mevkisi) patlatmalı yapım çalışmaları nedeniyle 15.00-16.30 saatlerinde ulaşım kontrollü devam ediyor.

Uzunköprü- Keşan yolunun 41-43. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışması dolayısıyla Uzunköprü yönünde ulaşıma tek şeritten izin veriliyor.

Osmancık-Merzifon yolunun 4-7. kilometrelerinde Badal Tüneli yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Simav- Uşak yolunun 27. kilometresinde alt geçit yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım alternatif güzergah olarak şehir içinde sanayi bölgesinden gerçekleştiriliyor.

Piraziz-Giresun- Keşap yolunun 38. kilometresinde (Keşap şehir girişi) yapım çalışması dolayısıyla Keşap-Giresun istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Çivril- Denizli yolunun 45-46. kilometrelerinde platform daralması sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.