Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

12.05.2022 08:17
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, O-4 Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları gerçekleştirilecek. Çalışmalar esnasında, yol platformları (kuzey-güney) kesimler halinde trafiğe kapatılarak, trafik akışı diğer platformdan gidiş-geliş olarak sağlanacak. Çalışmalar 22.00-06.00 saatlerinde devam edecek.

Ankara- Niğde Otoyolu'nun Kırşehir bağlantı yolu 2. kilometresindeki yapım çalışmaları nedeniyle Kırşehir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Korkuteli-Elmalı yolunun 26-49. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Nurdağı- Kilis yolunun 26-43. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla trafik akışı kontrollü sürdürülüyor.

Hopa-Borçka- Artvin yolunun 1-16. kilometrelerindeki muhtelif kesimlerde gerçekleştirilen yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Refahiye-İliç yolunun 22-52, Devrekani İYA-Kastamonu-Ilgaz yolunun 66-69. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Çanakkale-Bandırma yolunun 45-47. kilometrelerinde (Bandırma şehir merkezi) kavşak çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Belören-Hadim yolunun 14-17. kilometrelerinde Eyiste Viyadüğü yapım çalışmaları nedeniyle 08.00-18.00 saatlerinde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Manisa- Turgutlu yolunun 7. kilometresinde kavşak yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

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Kırşehir, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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