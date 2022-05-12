Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, O-4 Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları gerçekleştirilecek. Çalışmalar esnasında, yol platformları (kuzey-güney) kesimler halinde trafiğe kapatılarak, trafik akışı diğer platformdan gidiş-geliş olarak sağlanacak. Çalışmalar 22.00-06.00 saatlerinde devam edecek.

Ankara- Niğde Otoyolu'nun Kırşehir bağlantı yolu 2. kilometresindeki yapım çalışmaları nedeniyle Kırşehir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Korkuteli-Elmalı yolunun 26-49. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Nurdağı- Kilis yolunun 26-43. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla trafik akışı kontrollü sürdürülüyor.

Hopa-Borçka- Artvin yolunun 1-16. kilometrelerindeki muhtelif kesimlerde gerçekleştirilen yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Refahiye-İliç yolunun 22-52, Devrekani İYA-Kastamonu-Ilgaz yolunun 66-69. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Çanakkale-Bandırma yolunun 45-47. kilometrelerinde (Bandırma şehir merkezi) kavşak çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Belören-Hadim yolunun 14-17. kilometrelerinde Eyiste Viyadüğü yapım çalışmaları nedeniyle 08.00-18.00 saatlerinde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Manisa- Turgutlu yolunun 7. kilometresinde kavşak yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.