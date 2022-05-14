Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

14.05.2022 08:45
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı Kavşağı-Bolu- Düzce il sınırı 0-11. kilometrelerindeki genleşme derzi yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametindeki (Bolu Dağı Tüneli) trafik, Abant Kavşağı'ndan D-100 yoluna aktarılıyor. Trafiğin, Kaynaşlı Kavşağı'ndan tekrar otoyola katılımı sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşaklarındaki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla 22.00-06.00 saatlerinde her iki istikamet kesimler halinde trafiğe kapatılacak ve ulaşım diğer istikametlerden iki yönlü sürdürülecek.

Ankara- Niğde Otoyolu'nun Kırşehir bağlantı yolu 2. kilometresindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle Kırşehir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılırken, ulaşım kontrollü devam ediyor.

Zonguldak-Devrek- Mengen yolunun 17-18. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle Zonguldak istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 25-27. kilometrelerinde (Yeşilovacık-Aydıncık güzergahı) yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Dalaman- Fethiye yolunun 11. kilometresinde Fethiye istikametindeki sağ şeritte meydana gelen oturma sebebiyle bu kesimde ulaşım sol şeritten kontrollü sağlanıyor.

Sinop- Samsun yolunun 23-76. kilometrelerindeki sinyalizasyon çalışmaları devam ettiğinden ulaşım tek şeritten ve kontrollü sürdürülüyor.

Aksaray- Ortaköy yolunun 28-31. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Yıldızeli- Sivas yolunun 39-41. kilometrelerinde Sivas Çimento Fabrikası önündeki demir yolu hemzemin geçit çalışması dolayısıyla Sivas-Ankara istikameti trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Şırnak- Uludere yolunun 8-12. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları devam ettiğinden sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

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TEM Otoyolu, Kaynaşlı, Düzce, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kara yollarında durum - Son Dakika


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