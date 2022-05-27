Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

27.05.2022 08:28
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, Edirne- Kırklareli yolunun 5-10. kilometreleri, Refahiye-İliç yolunun 66-68. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları isteniyor.

Anadolu Otoyolu'nun Ankara- Bolu il sınırı- Çamlıdere Kavşağı 18-19. kilometrelerinde bulunan Tatlak Köprüsü'nde tabliye ve üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Ankara istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Çavdır-Tefenni- Burdur yolunun 33-35. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla trafik iki yönlü gidiş geliş olarak gerçekleştiriliyor.

Nurdağı- Gaziantep yolunun 2-4, Hopa-Borçka- Artvin yolunun 1-16, Karlıova- Bingöl yolunun 30-38. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü devam ediyor.

Sinop- Samsun yolunun 23-76. kilometrelerinde muhtelif kavşaklarda sinyalizasyon çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Beyşehir-Seydişehir yolunun 22-26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Çanakkale-Bandırma yolunun 44-46. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde sanat yapıları imalatları çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

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Kaynak: AA

Karayolları Genel Müdürlüğü, Anadolu Otoyolu, Kırklareli, Çamlıdere, Güncel, Son Dakika

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