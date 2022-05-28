Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

28.05.2022 08:35
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.

Ankara- Niğde Otoyolu'nun Kırşehir bağlantı yolu 2. kilometresinde yol yapım çalışmaları sebebiyle Kırşehir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

İzmir- Çeşme Otoyolu'nun 1-8. kilometrelerinde (Güzelbahçe- Urla arası) ekolojik köprü yapım çalışmaları dolayısıyla yolun bir bölümü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer bölümden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Beşikdüzü- Trabzon yolunun 55. kilometresindeki Trabzon Tüneli'nin bölünmüş yolun her iki yönünde bulunan tüplerinde yapılacak olan elektrik sistemi bakım onarım çalışması nedeniyle 29 Mayıs'ta 07.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülecek.

Yozgat- Çorum yolunun 10-15. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden kontrollü devam ediyor.

Samsun-Ankara yolunun 21-26. kilometrelerinde (Havza Tünelleri mevkisi) heyelan ıslah çalışmaları dolayısıyla Samsun-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Adıyaman- Kahta yolunun (feribot iskelesi mevkisi) 53-59. kilometrelerinde yol yapım, Kırıkhan- Hatay yolunun 1-2. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle söz konusu kesimlerde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Çanakkale- Ezine yolunun 17-19. kilometrelerindeki Çanakkale viyadüğünde genleşme derzi yapım ve onarım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 17-18. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle Zonguldak istikametinde ulaşım tek şeritten ve kontrollü devam ediyor.

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Kaynak: AA

Karayolları Genel Müdürlüğü, Güzelbahçe, Ankara, İzmir, Güncel, Son Dakika

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