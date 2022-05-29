Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

29.05.2022 08:21
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, ??????? Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı Kavşağı-Bolu- Düzce il sınırı 0-11. kilometrelerinde (Bolu Dağı Tüneli) genleşme derzi yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle otoyolun İstanbul istikametinde sürücüler Abant Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilerek, Kaynaşlı Kavşağı'ndan tekrar otoyola katılım sağlıyor.

TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle 22.00-06.00 saatlerinde her iki istikamet kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametlerden iki yönlü sürdürülecek.

Muğla-Kale yolunun 24-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Bursa- İnegöl yolunun 4-11. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma Bursa-İnegöl istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Burdur- Antalya yolunun Antalya istikameti 15-16. kilometrelerinde bakım çalışması sebebiyle ulaşım tek şeritten gerçekleştiriliyor.

Ünye-Fatsa yolunun 0-4. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü yapılıyor.

Çanakkale- Ezine yolunun 18. kilometresindeki İntepe Viyadüğü'nde köprü genleşme derzi bakım ve onarımı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Osmaniye- Gaziantep yolunun 0-1. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım Toprakkale yolundan devam ediyor.

Tokat- Sivas yolunun 37-42. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Şırnak- Uludere yolunun 8-12. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

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Kaynak: AA

TEM Otoyolu, Kaynaşlı, Düzce, Bolu, Güncel, Son Dakika

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