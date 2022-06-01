Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

01.06.2022 08:11
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Artvin- Erzurum yolunun 32-55. kilometrelerindeki 16 tünelde yapılacak aydınlatma, elektrik ve elektronik sistemlerin bakım ve onarım çalışması nedeniyle 3 Haziran'a kadar 09.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.

Çanakkale- Ezine yolunun 17-19. kilometrelerindeki Çanakkale viyadüğünde derz yapım ve onarım çalışması sebebiyle Çanakkale-Ezine istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde trafik akışı ters istikametinden çift yönlü gerçekleştiriliyor.

Subaşı- Büyükçekmece yolunun 14-25. kilometrelerinde üstyapı bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla Büyükçekmece ve Subaşı yönlerinde ulaşım tek şeritten sürdürülüyor.

Anadolu Otoyolu'nun Ankara- Bolu il sınırı- Çamlıdere Kavşağı 18-19. kilometrelerindeki Tatlak Köprüsü'nde tabliye ve üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer taraftan iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Sinop- Samsun yolunun 7-11. kilometrelerinde Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı- Demirciköy Tüneli girişindeki heyelan sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Gölpazarı-Taraklı yolunun 5-7. kilometrelerinde gölet inşaatı dolayısıyla sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Kahramanmaraş-Narlı- Gaziantep yolunun 1-2. kilometrelerinde Arsan Köprülü Kavşağı mevkisinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Bozkır-Hadim yolunun 29-30, Yusufeli- Olur yolunun 1-9. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

İzmir- Çeşme Otoyolu'nun 2-6. kilometrelerinde ekolojik köprü yapım çalışmaları dolayısıyla Çeşme-İzmir istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

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Kaynak: AA

Çanakkale, Haziran, Erzurum, İzmir, Güncel, Son Dakika

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