Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

10.06.2022 08:21
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı Kavşağı-Bolu- Düzce il sınırı 0-11. kilometrelerinde (Bolu Dağı Tüneli) genleşme derzi yenileme çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle otoyolun İstanbul istikametinde Abant Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilen sürücüler, Kaynaşlı Kavşağı'ndan tekrar otoyola katılım sağlayabiliyor.

TEM Otoyolu'nun Selimpaşa Kavşağı- Mahmutbey Gişeleri güzergahında üstyapı yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu sebeple her gün 22.00-06.00 saatlerinde önce İstanbul istikameti, çalışmanın bitiminde Edirne istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametlerden iki yönlü sürdürülüyor.

İzmir- Çeşme Otoyolu'nun 2-6. kilometrelerindeki ekolojik köprü yapım çalışmaları dolayısıyla Çeşme-İzmir istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 25-32. kilometrelerindeki asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Erdemli-Silifke-Taşucu yolunun 30-34. kilometrelerindeki (Büyükeceli-Yanışlı kesimi) patlatmalı yapım çalışmaları sebebiyle 09.00-17.00 saatlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Manavgat-Alanya- Gazipaşa yolunun 48-49. kilometrelerindeki çökme dolayısıyla ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Samsun- Ordu yolunun 5-8. kilometrelerindeki (Ünye çevre yolu) Yunus Emre Tüneli sondaj çalışmaları nedeniyle Ordu yönü ulaşıma kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Ünye şehir geçişinden sürdürülüyor.

Malatya- Darende yolunun 33-37. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Rize-Çayeli- Ardeşen yolunun 48-50. kilometrelerindeki Pazar-1 ve Pazar-2 tünellerinin Çayeli-Ardeşen yönünde yer alan güney tüplerinde elektrik sistemi bakım ve onarım çalışması yapılıyor. Bu nedenle saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.

Sivas-Zara yolunun 19-25. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

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Kara yollarında durum Kara yollarında durum
Kaynak: AA

TEM Otoyolu, Mahmutbey, İstanbul, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kara yollarında durum - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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