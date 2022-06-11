Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

11.06.2022 08:41
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir-Çeşme Otoyolu'nun 1-8. kilometrelerindeki (Güzelbahçe-Urla kesimi) ekolojik köprü yapım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü trafiğe kapatıldı. Bu mevkide ulaşım diğer bölümden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşaklarındaki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle 21.00-07.00 saatlerinde her iki istikamet kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametlerden iki yönlü sağlanacak.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun Kırşehir bağlantı yolu 2. kilometresindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Kırşehir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

İzmit-Kandıra yolunun 0-19. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Kahramanmaraş-Narlı-Gaziantep yolunun 1-2. kilometrelerindeki (Arsan Köprülü Kavşağı mevkisi) üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Sinop-Samsun yolunun 24. kilometresinde yarma şevinde iksa duvarı ve pere kaplamada meydana gelen hareketlenme dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Of-Çaykara yolunun 10-47. kilometrelerinin muhtelif kesimlerinde sürdürülen yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Taşucu-Silifke yolunun 50-54. kilometrelerindeki (Boğsak mevkisi) patlatmalı yapım çalışmaları sebebiyle 15.15-16.15 saatlerinde ulaşım kontrollü sürdürülecek

Belören-Hadim yolunun 14-17. kilometrelerindeki Eyiste Viyadüğü yapım çalışmaları dolayısıyla saat 18.00'e kadar ulaşım kontrollü gerçekleştirilecek.

Beyşehir-Isparta yolunun 25-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

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Kaynak: AA

TEM Otoyolu, Güzelbahçe, Kırşehir, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kara yollarında durum - Son Dakika

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