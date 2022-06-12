Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Çanakkale-Aliağa- İzmir yolunun 27. kilometresinde Petkim Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun Aliağa-İzmir yönü kapatılarak ulaşım İzmir-Aliağa istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.
Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı Kavşağı-Bolu- Düzce il sınırı 0-11. kilometrelerinde (Bolu Dağı Tüneli) genleşme derzi yenileme çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle otoyolun İstanbul istikametinde Abant Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilen sürücüler, Kaynaşlı Kavşağı'ndan tekrar otoyola katılım sağlayabiliyor.
Kırıkhan- Hatay yolunun 1-2. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Yozgat- Çorum yolunun 3-9. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden kontrollü sürdürülüyor.
Havsa-Uzunköprü yolunun 3. kilometresinde demir yolu köprüsü yapım çalışmaları devam ettiğinden sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Tokat- Niksar yolunun 33-35, Seydikemer-Kaş yolunun 0-12. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Beşikdüzü- Trabzon yolunun 39-41. kilometrelerinde (Akçaabat Yıldızlı mevkisi) yapım çalışması dolayısıyla her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.
Mekece-Bilecik- Bozüyük yolunun 51-52. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.
Alaplı-Ereğli- Zonguldak yolunun 5-6. kilometrelerinde meydana gelen heyelan sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Son Dakika › Güncel › Kara yollarında durum - Son Dakika