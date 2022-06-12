Kara yollarında durum

Beşikdüzü- Trabzon yolunun 39-41. kilometrelerinde ( Akçaabat Yıldızlı mevkisi) yapım çalışması dolayısıyla her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Çanakkale-Aliağa- İzmir yolunun 27. kilometresinde Petkim Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun Aliağa-İzmir yönü kapatılarak ulaşım İzmir-Aliağa istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: AA

Anadolu Otoyolu, Çanakkale, Kaynaşlı, Aliağa, Güncel, Son Dakika

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