Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

15.06.2022 08:32
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı Kavşağı-Bolu-Düzce il sınırı 0-11. kilometrelerinde (Bolu Dağı Tüneli) genleşme derzi yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun İstanbul istikametinde Abant Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilen sürücüler, Kaynaşlı Kavşağı'ndan tekrar otoyola katılım sağlayabiliyor.

TEM Otoyolu'nun Selimpaşa Kavşağı-Mahmutbey Gişeleri kesiminde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle 22.00-06.00 saatlerinde önce İstanbul istikameti, buradaki çalışmanın bitiminde Edirne istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametlerden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nun 1-8. kilometrelerinde (Güzelbahçe-Urla kesimi) ekolojik köprü yapım çalışmaları dolayısıyla yolun bir bölümü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer bölümden iki yönlü sürdürülüyor.

Dalaman-Fethiye yolunun 11. kilometresinde Fethiye istikameti sağ şeritte meydana gelen oturma nedeniyle ulaşım sol şeritten kontrollü devam ediyor.

Ezine-Küçükkuyu yolunun 42-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Yozgat-Çorum yolunun 3-9. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden kontrollü gerçekleştiriliyor.

Osmancık-Merzifon yolunun 4-7. kilometrelerinde Badal Tüneli yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Nurdağı-Gaziantep yolunun 2-4. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Artvin-Şavşat yolunun 10-32. kilometrelerinde şev temizliği ve çelik ağ uygulama çalışması dolayısıyla ulaşım tek şeritten ve kısa süreli aralıklarla trafiğe kapatılarak devam ediyor.

Eleşkirt-Ağrı-Doğubayazıt yolunun 64-66. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

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Kaynak: AA

TEM Otoyolu, Mahmutbey, İstanbul, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kara yollarında durum - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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