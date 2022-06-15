Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı Kavşağı-Bolu-Düzce il sınırı 0-11. kilometrelerinde (Bolu Dağı Tüneli) genleşme derzi yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun İstanbul istikametinde Abant Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilen sürücüler, Kaynaşlı Kavşağı'ndan tekrar otoyola katılım sağlayabiliyor.

TEM Otoyolu'nun Selimpaşa Kavşağı-Mahmutbey Gişeleri kesiminde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle 22.00-06.00 saatlerinde önce İstanbul istikameti, buradaki çalışmanın bitiminde Edirne istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametlerden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nun 1-8. kilometrelerinde (Güzelbahçe-Urla kesimi) ekolojik köprü yapım çalışmaları dolayısıyla yolun bir bölümü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer bölümden iki yönlü sürdürülüyor.

Dalaman-Fethiye yolunun 11. kilometresinde Fethiye istikameti sağ şeritte meydana gelen oturma nedeniyle ulaşım sol şeritten kontrollü devam ediyor.

Ezine-Küçükkuyu yolunun 42-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Yozgat-Çorum yolunun 3-9. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden kontrollü gerçekleştiriliyor.

Osmancık-Merzifon yolunun 4-7. kilometrelerinde Badal Tüneli yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Nurdağı-Gaziantep yolunun 2-4. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Artvin-Şavşat yolunun 10-32. kilometrelerinde şev temizliği ve çelik ağ uygulama çalışması dolayısıyla ulaşım tek şeritten ve kısa süreli aralıklarla trafiğe kapatılarak devam ediyor.

Eleşkirt-Ağrı-Doğubayazıt yolunun 64-66. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.