Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

19.06.2022 08:37
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Batı Kavşağı (K22) -D100 Ayrımı-Bolu Batı kavşağı bağlantı yolunun 0-1. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle bağlantı yolu trafiğe kapatılarak ulaşım Bolu-Doğu ve Abant kavşakları üzerinden sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Selimpaşa Kavşağı- Mahmutbey gişeler arasında üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla her gün 22.00-06.00 saatlerinde, önce İstanbul istikameti, çalışmanın bitimi akabinde Edirne istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametlerden iki yönlü sürdürülüyor.

Mudanya-Gemlik yolunun 19-25. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 33-35, 50-51 (Boğsak mevkisi) ve 53-54'üncü kilometrelerinde (Silifke-Taşucu-Ovacık) patlatmalı yol yapım çalışmaları sebebiyle 15.15-16.15 saatlerinde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Elazığ- Bingöl il sınırı- Karlıova yolunun 31-33. kilometrelerinde (Bingöl şehir geçişi) yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Ünye-Fatsa yolunun 17-24. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kağızman-Cumaçay yolunun 39-43. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Artvin- Şavşat yolunun 10-32. kilometrelerinde yol şevi temizliği ve çelik ağ uygulama çalışması nedeniyle ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

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Kamp merkezi Bolu, futbol takımlarını ağırlamayı bekliyor Kamp merkezi Bolu, futbol takımlarını ağırlamayı bekliyor Kara yollarında durum Kara yollarında durum
Kaynak: AA

TEM Otoyolu, Mahmutbey, Abant, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kara yollarında durum - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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