Kara yollarında durum

TEM Otoyolu 'nun Selimpaşa Kavşağı- Mahmutbey gişeler arasında üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla her gün 22.00-06.00 saatlerinde, önce İstanbul istikameti, çalışmanın bitimi akabinde Edirne istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametlerden iki yönlü sürdürülüyor.

Kaynak: AA

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