Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşaklarındaki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle 21.00-07.00 saatlerinde her iki istikamet kesimler halinde trafiğe kapatılarak, sürücüler diğer istikametlere yönlendirilecek.

İzmir- Çeşme Otoyolu'nun 1-8. kilometrelerindeki (Güzelbahçe-Urla) ekolojik köprü yapım çalışmaları sebebiyle yolun bir bölümü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer bölümden iki yönlü sürdürülüyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Batı Kavşağı-D100 ayrımı-Bolu Batı Kavşağı bağlantı yolunun 0-1. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla bağlantı yolu trafiğe kapatıldı. Bu bölgede ulaşım Bolu Doğu ve Abant kavşaklarından devam ediyor.

Kırşehir- Aksaray yolunun 6-8. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Samsun- Ankara yolunun 21-26. kilometrelerindeki (Havza tünelleri mevkisi) heyelan ıslah çalışmaları sebebiyle Samsun-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Kırıkhan- Hatay yolunun 1-2. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Artvin- Erzurum yolunun 32-55. kilometrelerindeki 16 tünel ve yaklaşımlarında yapılacak elektrik-elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması nedeniyle 08.00-17.30 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülecek.

Karamanlı- Burdur yolunun 2-3. kilometrelerindeki alt geçit yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Mekece-Bilecik- Bozüyük yolunun 51-52. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan devam ediyor.

Alaplı-Ereğli- Zonguldak yolunun 5-6. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.