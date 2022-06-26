Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Cide-Ağlı yolunun 68. kilometresindeki sel hasarı nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Bu kesimde sürücüler 65. kilometreden itibaren Derelitekke-Alacak köy yolları üzerinden Azdavay-Ağlı ve servis yollarına yönlendiriliyor.

Edirne- İstanbul yolunun 32-35. kilometrelerinde Selimpaşa Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.

Kırıkkale- Kırşehir yolunun 30-35. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden (Kırşehir-Kırıkkale) iki yönlü devam ediyor.

Kahramanmaraş-Narlı- Gaziantep yolunun 1-2. kilometrelerinde (Arsan Köprülü Kavşağı mevkisi) üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Dalaman- Fethiye yolunun 11. kilometresinde Fethiye istikameti sağ şeritte meydana gelen oturma sebebiyle ulaşım sol şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Trabzon- Gümüşhane yolunun 31-40. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan kontrollü sürdürülüyor.

Diyarbakır-Siverek yolunun 5-6. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Çanakkale-Bandırma yolunun 45-47. kilometrelerinde (Bandırma şehir merkezi) seviyeli kavşak çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Refahiye-İliç yolunun 66-68. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.