Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

26.06.2022 08:13
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Cide-Ağlı yolunun 68. kilometresindeki sel hasarı nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Bu kesimde sürücüler 65. kilometreden itibaren Derelitekke-Alacak köy yolları üzerinden Azdavay-Ağlı ve servis yollarına yönlendiriliyor.

Edirne- İstanbul yolunun 32-35. kilometrelerinde Selimpaşa Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.

Kırıkkale- Kırşehir yolunun 30-35. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden (Kırşehir-Kırıkkale) iki yönlü devam ediyor.

Kahramanmaraş-Narlı- Gaziantep yolunun 1-2. kilometrelerinde (Arsan Köprülü Kavşağı mevkisi) üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Dalaman- Fethiye yolunun 11. kilometresinde Fethiye istikameti sağ şeritte meydana gelen oturma sebebiyle ulaşım sol şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Trabzon- Gümüşhane yolunun 31-40. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan kontrollü sürdürülüyor.

Diyarbakır-Siverek yolunun 5-6. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Çanakkale-Bandırma yolunun 45-47. kilometrelerinde (Bandırma şehir merkezi) seviyeli kavşak çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Refahiye-İliç yolunun 66-68. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

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Kaynak: AA

Kırşehir, Fethiye, Edirne, Güncel, Son Dakika

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