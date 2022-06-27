Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Niğde- Pozantı Otoyolu'nun Eminlik Kavşağı-Niğde- Adana il sınırında bulunan Gedelözü viyadüğünde bakım çalışması nedeniyle ulaşım sol platformdan iki yönlü sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Batı Kavşağı-D100 ayrımı-Bolu Batı Kavşağı bağlantı yolunun 0-1. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle bağlantı yolu trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Bolu Doğu ve Abant kavşaklarından devam ediyor.

Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) Kesimi Otoyolu'nun Gelibolu- Lapseki istikameti 0-1. kilometrelerinde köprü yapım çalışmaları dolayısıyla 00.00-06.00 saatlerinde ulaşım her iki yönde tek şeritten sürdürülüyor.

TEM Otoyolu'nun 135-136. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu kesimde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Emirdağ-Bolvadin- Çay yolunun 23-24. kilometrelerindeki heyelan ıslah çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Sivas-Zara yolunun 24-31. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Kırşehir- Aksaray yolunun 6-8. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Cide-Ağlı- Kastamonu yolu, 68. kilometredeki sel hasarı nedeniyle trafiğe kapandı. Bu kesimde ulaşım küçük araçlar için Cide-Ağlı yolu 65. kilometreden itibaren Derelitekke-Alacık köy yolları ile Azdavay-Ağlı yolu üzerinden yapılıyor.

Samsun- Ankara yolunun 0-1. kilometrelerindeki Derecik Kavşağı'nda Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi kapsamında kavşak düzenleme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Artvin- Erzurum yolunun 0-30. kilometrelerindeki muhtelif kesimlerde şev temizlik ve çelik ağ uygulama çalışması gerçekleştiriliyor. Bu nedenle kısa sürelerle trafiğe kapatılan yolda ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.