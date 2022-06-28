Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

28.06.2022 08:10
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Selimpaşa Kavşağı-Mahmutbey Gişeleri güzergahında üstyapı yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle her gün 22.00-06.00 saatlerinde otoyolun önce İstanbul istikameti, buradaki çalışmanın tamamlanmasının ardından Edirne istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametlerden iki yönlü sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Ankara-Bolu il sınırı-Çamlıdere Kavşağı 18-19. kilometrelerinde Tatlak Köprüsü'ndeki tabliye ve üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nun 2-6. kilometrelerinde ekolojik köprü yapım çalışmaları dolayısıyla Çeşme-İzmir istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 30-35. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Ezine-Küçükkuyu yolunun 42-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım Küçükkuyu-Edremit istikametinden çift yönlü gerçekleştiriliyor.

Erdemli-Silifke-Taşucu yolunun 30-34. kilometrelerinde (Büyükeceli ve Yanışlı arası) patlatmalı yapım çalışmaları dolayısıyla 09.00-17.00 saatlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Çorum-Ankara yolunun 37-38. kilometrelerinde (İskilip-Osmancık kavşakları) farklı seviyeli kavşak çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Elazığ-Bingöl yolunun 0-2. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Erzincan il sınırı-Aşkale yolunun 3-5. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Trabzon-Rize yolunun 26. kilometresindeki Araklı Tüneli'nin Rize yönünde bulunan güney tüpünde elektrik sistemi bakım ve onarım çalışması yapılıyor. Bu nedenle bugün saat 13.00'e kadar tünel trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yolundan gerçekleştirilecek.

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TEM'de takla atan lüks cip hurdaya döndü: 6 yaralı TEM'de takla atan lüks cip hurdaya döndü: 6 yaralı Kara yollarında durum Kara yollarında durum
Kaynak: AA

TEM Otoyolu, Çamlıdere, Mahmutbey, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kara yollarında durum - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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