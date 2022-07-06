Kara yollarında durum

Batman-Kurtalan- Siirt yolunun 20-25. kilometrelerinde yapım, bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Baladız- Isparta yolunun 25. kilometresinde Miryokefalon Kavşağı kolundan Isparta Şehir Hastanesi gidiş istikameti demir yolu hemzemin geçit bakım çalışması dolayısıyla trafiğe kapatılacak. Bu kesimde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Kaynak: AA

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