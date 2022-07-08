Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Gemlik Serbest Bölge- Çağlayan kavşakları 10-12. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışması nedeniyle İstanbul yönünde emniyet şeridi trafiğe kapatıldı.
Karasu- Sakarya yolunun 12-14. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle Karasu yönü ulaşıma kapatılırken trafik akışı Sakarya istikametinden iki yönlü sağlanıyor.
Silifke-Erdemli- Mersin yolunun 51-53. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Mekece-Bilecik- Bozüyük yolunun 51-52. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.
Torbalı-Kemalpaşa yolunun 15-17. kilometrelerinde, İzmir- Aydın Otoyolu'nun köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.
Ankara- Konya ayrımı-Bala-Kaman yolunun 32-36. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Ankara-Bala istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Emirdağ-Bolvadin- Çay yolunun 23-24. kilometrelerindeki heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 7-17. kilometrelerinde ulaşım heyelan sebebiyle kontrollü sürdürülüyor.
Sivas- Ulaş yolunun 1-2. kilometrelerindeki yatay sondaj çalışması dolayısıyla Kayseri istikametinde ulaşım tek şeritten devam ediyor.
Bingöl- Genç yolunun 0-43. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
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