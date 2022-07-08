Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

08.07.2022 08:11
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Gemlik Serbest Bölge- Çağlayan kavşakları 10-12. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışması nedeniyle İstanbul yönünde emniyet şeridi trafiğe kapatıldı.

Karasu- Sakarya yolunun 12-14. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle Karasu yönü ulaşıma kapatılırken trafik akışı Sakarya istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Silifke-Erdemli- Mersin yolunun 51-53. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Mekece-Bilecik- Bozüyük yolunun 51-52. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Torbalı-Kemalpaşa yolunun 15-17. kilometrelerinde, İzmir- Aydın Otoyolu'nun köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.

Ankara- Konya ayrımı-Bala-Kaman yolunun 32-36. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Ankara-Bala istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Emirdağ-Bolvadin- Çay yolunun 23-24. kilometrelerindeki heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 7-17. kilometrelerinde ulaşım heyelan sebebiyle kontrollü sürdürülüyor.

Sivas- Ulaş yolunun 1-2. kilometrelerindeki yatay sondaj çalışması dolayısıyla Kayseri istikametinde ulaşım tek şeritten devam ediyor.

Bingöl- Genç yolunun 0-43. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

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Kaynak: AA

Orhangazi, İstanbul, Çağlayan, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kara yollarında durum - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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