Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

10.07.2022 10:11
Kara yollarında durum

Kara yollarının kavşak düzenleme, yol yapım, bakım, onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarının kavşak düzenleme, yol yapım, bakım, onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, İzmit- Sakarya yolunun 0-3'üncü kilometrelerinde yol yapım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım Sakarya istikametinden tek şeritten gerçekleştiriliyor.

Ankara- Konya ayrımı-Bala-Kaman yolunun 32-36'ncı kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle Ankara-Bala istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Manavgat- Alanya ayrımı-Beydiğin yolunun 51-65'inci kilometrelerinde, Hopa-Borçka- Artvin yolunun 1-16'ncı kilometrelerinin muhtelif kesimlerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Samsun-Ankara yolunun 0-1'inci kilometrelerindeki Derecik Kavşağı'nda, Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi kapsamındaki kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Yozgat- Çorum yolunun 3-9'uncu kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları devam ettiğinden ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden kontrollü sağlanıyor.

Cide-Şenpazar-Ağlı yolunun 47-69'uncu kilometrelerinin muhtelif kesimlerinde selin oluşturduğu tahribat sonrası yürütülen yapım-bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.

Refahiye-İliç yolunun 66-68'inci kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Akşehir- Yunak yolunun 62-67'nci kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Balıkesir- İvrindi yolunun 27-29'uncu kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

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Kaynak: AA

Manavgat, Artvin, Borçka, Ankara, Güncel, Son Dakika

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