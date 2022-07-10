Kara yollarında durum

Kara yollarının kavşak düzenleme, yol yapım, bakım, onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, İzmit- Sakarya yolunun 0-3'üncü kilometrelerinde yol yapım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım Sakarya istikametinden tek şeritten gerçekleştiriliyor.
Ankara- Konya ayrımı-Bala-Kaman yolunun 32-36'ncı kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle Ankara-Bala istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.
Manavgat- Alanya ayrımı-Beydiğin yolunun 51-65'inci kilometrelerinde, Hopa-Borçka- Artvin yolunun 1-16'ncı kilometrelerinin muhtelif kesimlerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Samsun-Ankara yolunun 0-1'inci kilometrelerindeki Derecik Kavşağı'nda, Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi kapsamındaki kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Yozgat- Çorum yolunun 3-9'uncu kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları devam ettiğinden ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden kontrollü sağlanıyor.
Cide-Şenpazar-Ağlı yolunun 47-69'uncu kilometrelerinin muhtelif kesimlerinde selin oluşturduğu tahribat sonrası yürütülen yapım-bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.
Refahiye-İliç yolunun 66-68'inci kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Akşehir- Yunak yolunun 62-67'nci kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Balıkesir- İvrindi yolunun 27-29'uncu kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
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