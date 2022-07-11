Kara yollarında durum

Kara yollarının yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, Kurban Bayramı tatili nedeniyle yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere Genel Müdürlük sorumluluğunda bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişler ücretsiz gerçekleştiriliyor.

TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.

Gebze-Orhangazi- İzmir (İzmit Körfez geçişi ve bağlantı yolları dahil) Otoyolu'nun Bursa Batı- Karacabey kavşakları 13-14'üncü kilometrelerinde bakım-onarım çalışması sebebiyle İstanbul yönü emniyet şeridi trafiğe kapatıldı.

Torbalı-Kemalpaşa yolunun 15-17'nci kilometrelerinde İzmir- Aydın Otoyolu'nun köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Çorum- Ankara yolunun 37-38'inci kilometrelerinde (İskilip Kavşağı- Osmancık Kavşağı) farklı seviyeli kavşak, Cide-Şenpazar-Ağlı yolunun 47-69'uncu kilometrelerinin muhtelif kesimlerinde sel tahribatları nedeniyle yapım-bakım ve onarım, Emirdağ-Bolvadin- Çay yolunun 23-24'üncü kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları devam ettiğinden söz konusu yerlerde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Mengen-Yeniçağa yolunun 24'üncü kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle Mengen-Yeniçağa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 20'nci kilometresinde yaşanan heyelan dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun Sarp-Hopa istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Pınarhisar- Saray yolunun 36-37'nci kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.