Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

11.07.2022 09:40
Kara yollarında durum

Kara yollarının yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarının yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, Kurban Bayramı tatili nedeniyle yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere Genel Müdürlük sorumluluğunda bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişler ücretsiz gerçekleştiriliyor.

TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.

Gebze-Orhangazi- İzmir (İzmit Körfez geçişi ve bağlantı yolları dahil) Otoyolu'nun Bursa Batı- Karacabey kavşakları 13-14'üncü kilometrelerinde bakım-onarım çalışması sebebiyle İstanbul yönü emniyet şeridi trafiğe kapatıldı.

Torbalı-Kemalpaşa yolunun 15-17'nci kilometrelerinde İzmir- Aydın Otoyolu'nun köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Çorum- Ankara yolunun 37-38'inci kilometrelerinde (İskilip Kavşağı- Osmancık Kavşağı) farklı seviyeli kavşak, Cide-Şenpazar-Ağlı yolunun 47-69'uncu kilometrelerinin muhtelif kesimlerinde sel tahribatları nedeniyle yapım-bakım ve onarım, Emirdağ-Bolvadin- Çay yolunun 23-24'üncü kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları devam ettiğinden söz konusu yerlerde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Mengen-Yeniçağa yolunun 24'üncü kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle Mengen-Yeniçağa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 20'nci kilometresinde yaşanan heyelan dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun Sarp-Hopa istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Pınarhisar- Saray yolunun 36-37'nci kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

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Kaynak: AA

Karayolları Genel Müdürlüğü, Fatih Sultan Mehmet, Kurban Bayramı, TEM Otoyolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kara yollarında durum - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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