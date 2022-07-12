Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

12.07.2022 09:13
Kara yollarında durum

Kara yollarının üstyapı yenileme, yol, kavşak ve ekolojik köprü yapım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarının üstyapı yenileme, yol, kavşak ve ekolojik köprü yapım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, Kurban Bayramı tatili nedeniyle yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere Genel Müdürlük sorumluluğunda bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişler ücretsiz gerçekleştiriliyor.

TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle 21.00-07.00 saatlerinde her iki istikamet kesimler halinde trafiğe kapatılacak, ulaşım diğer istikametlerden iki yönlü devam edecek.

Ankara- Niğde Otoyolu'nun Kırşehir bağlantı yolu 2'nci kilometresinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla Kırşehir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

İzmir- Çeşme Otoyolu'nun 2-6'ncı kilometrelerinde (Karaburun-Zeytinler arası) ekolojik köprü yapım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer bölümden iki yönlü sağlanıyor.

Tosya-Osmancık yolunun 3-5'inci kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları devam ettiğinden ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Nallıhan- Beypazarı yolunun 6-9'uncu kilometrelerinde üstyapı çalışmaları dolayısıyla trafik akışı kontrollü sürdürülüyor.

Zigana Geçidi-Torul- Gümüşhane yolunun 6-20'nci kilometreleri, Ermenek-Mut yolunun 18-19'uncu kilometreleri (Çamlıca mevkisi), Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-39'uncu kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Sivas- Ulaş yolunun 1-2'nci kilometrelerinde yatay sondaj çalışması sebebiyle Kayseri istikametinde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

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Kaynak: AA

Karayolları Genel Müdürlüğü, Fatih Sultan Mehmet, Kurban Bayramı, TEM Otoyolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kara yollarında durum - Son Dakika

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