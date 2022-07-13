Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

13.07.2022 09:15
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, Kurban Bayramı tatili nedeniyle yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere Genel Müdürlük sorumluluğunda bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişler ücretsiz gerçekleştiriliyor.

Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun (İzmit Körfez geçişi ve bağlantı yolları dahil) Gemlik Serbest Bölge- Çağlayan kavşakları 10-12. kilometrelerinde bakım-onarım çalışması sebebiyle İstanbul yönü emniyet şeridi trafiğe kapatıldı.

İzmir- Çeşme Otoyolu'nun 4-6. kilometrelerinde (Güzelbahçe- Urla kavşakları) ekolojik köprü yapım çalışmaları dolayısıyla İzmir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım 2 ve 3. şeritten sağlanıyor.

Ankara- Konya Ayrımı-Bala-Kaman yolunun 32-36. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Bala istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Torbalı-Kemalpaşa yolunun 15-17. kilometrelerinde İzmir- Aydın Otoyolu'nun köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.

Çavdır- Söğüt yolunun 23-28. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma Çavdır-Söğüt istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 7-17. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde meydana gelen heyelanlar nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Sivas- Ulaş yolunun 1-2. kilometrelerinde yatay sondaj çalışması sebebiyle Kayseri istikametinde ulaşım tek şeritten gerçekleştiriliyor.

Tekman Ayrımı- Muş il sınırı (Hınıs şehir geçişi) yolunun 23-29. kilometrelerinde devam eden yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Doğankent-Kürtün-Torul yolunun 32. kilometresinde yol şevi temizlik ve çelik ağ uygulama çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kısa sürelerle trafiğe kapatılarak gerçekleştiriliyor.

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Kaynak: AA

Karayolları Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı, Orhangazi, Çağlayan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kara yollarında durum - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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