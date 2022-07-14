Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

14.07.2022 09:04
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, Kurban Bayramı tatili nedeniyle yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere Genel Müdürlük sorumluluğunda bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişler ücretsiz gerçekleştiriliyor.

Edirne- Kırklareli yolunun 0-6. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

İzmir- Çeşme Otoyolu'nun 2-6. kilometrelerinde (Karaburun-Zeytinler arası) ekolojik köprü yapım çalışmaları dolayısıyla yolun bir bölümü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer bölümden iki yönlü sağlanıyor.

Nallıhan- Beypazarı yolunun 6-9. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü sürdürülüyor.

Ayancık- Sinop yolunun 1-6. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde sel hasarı onarım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.

Hopa-Borçka- Artvin yolunun 1-16. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde yapım çalışması dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Osmaniye- Gaziantep yolunun 0-1. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak ulaşım Toprakkale il yolundan gerçekleştiriliyor.

Kastamonu- Tosya yolunun 28-31. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kangal- Sincan Ayrımı- Divriği yolunun 24-26. kilometrelerinde heyelana bağlı bakım, onarım ve yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan devam ediyor.

Yozgat- Çorum yolunun 3-9. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden kontrollü sağlanıyor.

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Kaynak: AA

Karayolları Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kara yollarında durum - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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