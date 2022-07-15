Kara yollarında durum

Kara yollarının yol yapım ve üstyapı yenileme çalışmalarının sürdürüldüğü kesimleri ile heyelan yaşanan bölgelerde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, Kurban Bayramı tatili nedeniyle yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere Genel Müdürlük sorumluluğunda bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişler ücretsiz gerçekleştiriliyor.
TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları sebebiyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.
Yatağan- Muğla yolunun 45-66. kilometrelerinde Türkiye Bisiklet Federasyonunca "15 Temmuz Şehitlerini Anma Bisiklet Yarışı" düzenleneceğinden ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Mengen-Yeniçağa yolunun 24. kilometresinde meydana gelen heyelan sebebiyle Mengen-Yeniçağa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Samsun- Ankara yolunun 21-26. kilometrelerinde (Havza tünelleri mevkisi) heyelan ıslah çalışmaları devam ettiğinden sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.
Trabzon- Gümüşhane yolunun 28-31. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Cide-Şenpazar-Ağlı yolunun 47-69. kilometrelerinin muhtelif kesimlerinde sel tahribatları sebebiyle yürütülen yapım-bakım ve onarım, Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-39. kilometrelerinde yol yapım, Kırıkhan- Hatay yolunun 1-2. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla söz konusu kesimlerde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Mesudiye- Sivas yolunun 50-53. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım Mesudiye istikametinde tek şeritten devam ediyor.
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